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‏الصحة العالمية تطالب الاتحاد الأوربي بخطوات حاسمة لمواجهة كورونا

رويترز
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 6:43 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 6:43 ص

طالبت منظمة الصحة العالمية دول الاتحاد الأوربي باتخاذ خطوات "حاسمة" لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في المنظمة إن "على الحكومات الأوروبية اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك الحد من التجمعات لتجنب المزيد من إجراءات العزل العام المؤلمة".

وأعرب رايان عن أسفه لازدياد أعداد الإصابات بكورونا مرة أخرى في أوروبا، وشدد على ضرورة "حماية السكان الأكبر سنا والفئات الضعيفة الأخرى التي يحتمل أن تعاني من أعراض حادة للمرض".

وتسجل الدول الأوروبية أعدادا كبيرة في إصابات كورونا، في الوقت الذي تتسابق فيه الدول في محاولة لإيجاد لقاح للفيروس الذي ظهر لأول مرة في الصين.

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