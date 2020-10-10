آلاف الإسرائيليين ينظمون تجمعات احتجاجية ضد نتنياهو رغم قيود كورونا

نظم معارضون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، مرة أخرى، مسيرات احتجاجية اليوم السبت، على الرغم من القيود التي تحظر التجمعات على خلفية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام بأن الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء إسرائيل تظاهروا في الشوارع وعند تقاطعات الطرق وعلى الجسور، متجاهلين القيود الصحية التي تقصر المجموعات الاحتجاجية على 20 شخصًا داخل دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد بالقرب من منازلهم.

وأقر نتنياهو، فرض قيود الشهر الماضي في إطار إغلاق على مستوى البلاد لوقف الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، في حين انتقد خصومه هذه الخطوة ووصفوها بأنها مناهضة للديمقراطية.

وفي مدينة تل أبيب الساحلية، تجمع المتظاهرون مساء اليوم السبت في ميدان حابيما وساروا في أنحاء المدينة.

وقالت حركة الأعلام السوداء، التي دعت للاحتجاجات، إن المظاهرات كانت مقررة في 1200 موقع في جميع أنحاء البلاد.

ويطالب المحتجون نتنياهو بالتنحي حتى تثبت براءته في محاكمته بتهم فساد كانت قد بدأت أولى جلساتها في مايو الماضي.

وأعادت الحكومة الإسرائيلية فرض قيود واسعة النطاق على الحياة العامة نتيجة الارتفاع الحاد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجلت البلاد الأسبوع الماضي أعلى معدل إصابات يومية بواقع 9000 حالة.