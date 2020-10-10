رئيس غرفة الحرف اليدوية مشيدا بإقامة معرض تراثنا: الرئيس يشعر بآلام العاملين في القطاع

رئيس غرفة الحرف اليدوية: حجم الاستثمارات في القطاع تعدى 20 مليار جنيه عام 2019

قال مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن حجم الاستثمارات في قطاع الحرف اليدوية تعدى 20 مليار جنيه في 2019.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، أن القطاع تأثر نسبيًا خلال أزمة فيروس كورونا في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الحرف اليدوية ثاني أكبر القطاعات بعد الزراعي في مصر.

وأشاد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بإقامة معرض «تراثنا» للحرف اليدوية، قائلا إن هذا القرار يعبر عن إحساس الرئيس بآلام الحرفيين.

وأشار إلى أن المعرض يخلق تكاملًا بين الحرف وبعضها، فضلًا عن تحقيق مبيعات في ظل ركود الحرف اليدوية جراء أزمة كورونا.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.