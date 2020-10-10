دراسة: خطر الوفاة بكورونا هو الأعلى بمعدل 3 مرات بين الأمريكيين السود

أظهرت بيانات أنه من المرجح أن يطلب السود أكثر 3 مرات تقريبًا من الأشخاص البيض دخول المستشفى بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أظهرت البيانات أن الأشخاص من أصل آسيوي يدخلون المستشفى بسبب الفيروس بنفس معدل الأشخاص البيض، لكنهم أكثر عرضة بنسبة 70% للوفاة بمجرد قبولهم من الأشخاص في المجموعات العرقية والإثنية الأخرى.

وقال الدكتور "أجاى شاه"، أستاذ أمراض القلب فى كلية "كينجز" بلندن: "تشير النتائج بقوة إلى أن هناك عوامل أخرى، ربما تكون بيولوجية مهمة وأننا قد نحتاج إلى استراتيجيات علاج مختلفة لمجموعات عرقية مختلفة".

وأضاف: "بالنسبة للمرضى السود، قد تكون المشكلة هي كيفية منع العدوى الخفيفة من التطور إلى درجة شديدة، بينما بالنسبة للمرضى الآسيويين، قد تكون كيفية علاج المضاعفات التي تهدد الحياة".

في الولايات المتحدة، كان الأمريكيون من أصل إسباني وحتى الآن أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد، ويعانون من حالات إصابة شديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويلقون حتفهم متأثرين بالمرض، على الأقل بناءً على بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. تم اقتراح عدد من العوامل كأسباب محتملة لهذه التباينات العرقية والإثنية، بما في ذلك عدم الحصول على رعاية جيدة وحقيقة أن الأشخاص الملونين هم أكثر عرضة لأن يكونوا "عمال أساسيين" وغير قادرين على البقاء في المنزل لتقليل مخاطرهم. للإصابة بالمرض.

وفي هذه الدراسة، قام شاه وزملاؤه بتحليل بيانات 1827 مريضًا بالغًا من فيروس كورونا المستجد تم إدخالهم إلى مستشفى "كينجز" فى الفترة من الأول من مارس وحتى الثانى من يونيو الماضيين. وقد عكفوا على مقارنة مجموعة فرعية من 872 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى مع 3488 عنصر تحكم مطابق من نفس المنطقة لتحديد كيفية ارتباط الخلفية العرقية بالحاجة إلى الاستشفاء في حالة المرض الشديد.

وقال الباحثون إن من بين هؤلاء 872 مريضا، 48.1% كانوا من السود، و33.7% من البيض، و12.6% مختلطون، و5.6% من أصل آسيوي.

وأظهرت البيانات أن المرضى السود في الدراسة كانوا أكثر عرضة للقبول بالمستشفى من 2.2 إلى 2.7 مرة مقارنة بالمرضى البيض، ومع ذلك قال الباحثون إن البقاء على قيد الحياة في المستشفى للمرضى السود لا يختلف بشكل كبير عن المرضى البيض. على العكس من ذلك، لم يكن لدى المرضى الآسيويين مخاطر أعلى لدخول المستشفى من المرضى البيض، لكن معدل الوفيات في المستشفى والحاجة إلى دخول وحدة العناية المركزة كان أعلى من المرضى من خلفيات أخرى، وفقًا للباحثين.

قال الباحثون إن مرضى الأقليات كانوا أصغر بـ10 إلى 15 عامًا من المرضى البيض وكان لديهم انتشار أعلى للحالات الصحية الأساسية، وخاصة مرض السكر. تشير النتائج إلى أنه على الرغم من أن العوامل الصحية والاجتماعية والاقتصادية العامة قد تسهم في تأثير فيروس كورونا المستجد على مجتمعات الأقليات، فقد تكون هناك اختلافات بيولوجية تلعب دورًا أيضًا.

كما أوضح الباحثون أن "الأشخاص من ذوي الخلفيات العرقية السوداء والآسيوية والأقليات العرقية الأخرى غالبًا ما يكون لديهم عوامل خطر تتعلق بالقلب والدورة الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكر، وهم أكثر عرضة للحرمان الاجتماعي والاقتصادي".

وأضافوا: "هناك حاجة الآن إلى البحث لتقييم كيفية مساهمة العوامل الهيكلية والسلوكية الأخرى، بما في ذلك المهنة، والوصول إلى الرسائل الصحية والرعاية الصحية، والاختلافات في رحلة المريض بمجرد وصول الناس إلى المستشفى".