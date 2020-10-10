صرف إعانات مالية لعدد من العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

أعلن أحمد طليب، مدير عام القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أنه تم صرف إعانات مالية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة، وذلك بجانب المنح التي تصرف في الأعياد ومنحة العمالة غير المنتظمة التي تصرف منذ ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتأثر مستوى الدخل لدى العمالة غيرالمنتظمة.

وأضاف طليب أنه تم صرف 34 ألف جنيه لـ14 عاملا، كإعانات اجتماعية وصحية، تنفيذا لتوجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، والهجرة؛ لدعم العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى فحص عدد من الشكاوى المقدمة من العمال في مجال القطاع الخاص، ونجحت المديرية في حل 4 منهم، وإحالة مشكلتين خاصة بفصل عمال للمحكمة العمالية للبت فيها.