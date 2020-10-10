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ترامب: سنقضي على الفيروس الصيني بالعلم والطب الأمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:42 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:42 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول ظهور له، اليوم السبت، بعد دخول المستشفى لمدة ثلاثة أيام إثر إصابته بفيروس كورونا، إنه "من خلال قوة العلم والطب الأمريكي سنقضي على الفيروس الصيني للأبد".

وقال ترامب من شرفة البيت الأبيض: "أريد أن أشكركم جميعا على الصلوات".

وجاءت تصريحات ترامب أمام مئات المدعوين في حدث على غرار الحملة الانتخابية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

ووصل ترامب وهو يرتدي قناعا ورفعه قبل أن يبدأ في الحديث.

وتطرقت تعليقات ترامب إلى العديد من القضايا المعتادة، بما في ذلك ترجيحات تزوير أصوات الناخبين، واستمرت التصريحات لمدة 18 دقيقة، وهي أقصر بكثير من المعتاد في خطابات ترامب الانتخابية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فعالية اليوم السبت تهدد بتعميق القلق بين الناخبين حول تعامل ترامب مع جائحة خلفت أكثر 210 آلاف حالة وفاة بين الأمريكيين.


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