أكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها انتهت إلى خلو واقعة تغيب طالبة بكلية الصيدلية من محافظة المنوفية من أي شُبهة جنائية.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم، أن التحقيقات المجراة مع الفتاة - عقب العثور عليها - ووالدها وعدد من الشهود أكدت أنها لم تكن مختطفة ولم تتعرض لأي اعتداء عليها.

وأضاف البيان أن سبب ترك الفتاة مسكن والدها لا يتعلق بوقوع جريمة جنائية.

يذكر أن معلومات سرية وردت لأجهزة الأمن في القليوبية ، تفيد اختفاء فتاة هاربة من محافظة المنوفية، وتقيم طرف شاب في منطقة القناطر الخيرية، وتوصلت تحريات اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية ، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، إلى أن الفتاة تدعى «أ. ج» طالبة بكلية الصيدلة، جامعة المنوفية، وأنها هربت من منزلها منذ 3 أيام بسبب خلافات عائلية مع والديها وشقيقها، فتركت منزل الأسرة، وتوجهت صحبة شاب تعرفت عليه عن طريق الإنترنت إلى منطقة القناطر الخيرية.

ونجحت أجهزة الأمن في تحديد مكانها، وجرى ضبطه وبصحبتها الشاب، وجرى تحرير محضر بالواقعة، حيث حررت أسرة الفتاة بلاغا في مديرية أمن المنوفية قالت فيها إن نجلتهم تعرضت للاختطاف من قبل مجهولين وإنها خرجت ولم تعد منذ أيام.