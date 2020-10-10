»فيت جيت تايلاند» تعتزم زيادة أسطولها من الطائرات وتعيين 300 موظف

أعلنت شركة "فيت جيت تايلاند" للطيران في بيان أنها بصدد زيادة أسطولها من طائرات الركاب "ايرباص اس إي" ذات البدن الضيق، من 11 إلى 15، بالإضافة إلى تعيين 300 موظف جديد.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الشركة التابعة لـ "جيت فيت" الفيتنامية إلى تحقيق نمو في فترة ما بعد جائحة كورونا.

وستعين الشركة التي يبلغ عدد موظفيها حاليا 700 موظف، طيارين، وأفراد أطقم، ومهندسين، بحسب البيان. وستضيف الشركة أربع طائرات إيرباص "ايه 320" لأسطولها بحلول عام 2021. وتعتزم "فيت جيت تايلاند" زيادة رحلاتها الداخلية في تايلاند وإلى خارج البلاد.

وخلال الشهرين الماضيين، بدأت الشركة، التي يوجد مقرها في مطار "سوفارنابومي"، تسيير 4 خطوط داخلية، وتعتزم إضافة اثنين آخرين، ليصل إجمالي خطوط رحلاتها داخل البلاد إلى 13 بنهاية 2020.

ويأتي هذا التوسع من قبل "جيت فيت تايلاند" في الوقت الذي تلقت فيه شركات الطيران في أنحاء العالم صفعة قوية جراء تداعيات جائحة كورونا، وهرعت إلى طلب حزم تحفيز مالية من الحكومات.