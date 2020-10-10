عالمة اجتماع ألمانية تنتقد التقليل من أهمية الحانات بالنسبة للمجتمع

أعربت تاليا بلوكلاند، عالمة الاجتماع الألمانية، عن اعتقادها بأن الحكومة في بلادها تقلل من أهمية الحانات بالنسبة للمجتمع، منتقدة قرار الغلق الليلي الذي فرضته سلطات ولاية برلين على الحانات والمطاعم اعتبارا من ليلة الجمعة/السبت الماضية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويسري الغلق على المطاعم والمقاهي والحانات ومعظم المحلات من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قالت أستاذة أبحاث المدن الكبرى في مركز جيورج-زيمل بجامعة هومبولت في برلين: "يبدو الأمر كما لو أن الحانات والمقاهي شيء ترفيهي وليس شيئا ضروريا".

وفي إشارة إلى دور الحانات والمقاهي، قالت بلوكلاند إنه إذا سأل المرء نفسه كيف يتعلم وكيف يعلم بوجود فرصة لوظيفة ما أو كيف يسمع شيئا في السياسة مختلفا عما يسمعه في بيته، فإن ذلك يحدث هناك حيث يلتقي المرء مع أشخاص جدد "فهذه أماكن مهمة بالنسبة للبنية الاجتماعية للمدينة".

ورأت بلوكلاند أن من الممكن للغلق الليلي أن يؤثر على الشعور بالأمان في المدينة، قائلة: "فنحن بحاجة إلى محطات مترو أنفاق ممتلئة لكي يتوافر لدينا شعور بالأمان ونحن عائدون إلى المنزل مساء".

وحذرت من أنه في حال "إغلاق المدينة في الساعة الحادية عشرة مساء، فإن هذا الشعور لن يكون موجودا، ويمكن القول إننا نستحق هذا، لكن يجب التفكير في هذا الأمر".

في الوقت نفسه، رأت بلوكلاند أن الغلق الليلي لا يمثل فرقا بالنسبة لشريحة من الناس لأنهم لا يتجولون ليلا، لكنه يؤثر على أناس مضطرين لكسب المال ليلا مثل مشغلي المطاعم وسائقي سيارات الأجرة والعاملين في غسل الصحون.

وتابعت بلوكلاند أنه ربما يُحْتَج بأن الحفلات هي السبب الرئيسي لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا " وهذا الأمر يحتاج إلى أدلة واضحة للرأي العام".

وقالت بلوكلاند إن جامعتها ستجري بحثا من خلال استطلاع يتم حاليا حول ما الذي افتقده الناس في الجائحة ومدى تأثير القيود المفروضة على الثقة في السلطات والحكومة في ألمانيا.