استطلاع: غالبية مواطني سنغافورة راضون عن وجود العمال الأجانب بينهم

أظهر استطلاع للرأي اجرته الحكومة أن غالبية مواطني سنغافورة غير قلقين من وجود الأجانب بينهم، حتى مع ارتفاع معدلات جراء تفشي فيروس كورونا.

ووفقا للاستطلاع الذي شمل 3100 مواطن تم اختيارهم عشوائيا، اتسمت ردود معظم المشاركين في الاستطلاع إما بالحياد أو الإيجاب بشأن وجود أجانب في سنغافورة.

ولم يذكر نصف المشاركين فى الاستطلاع تقريبا أي قضايا تزعجهم بشأن الأجانب، بينما أعرب أكثر من 5 المشاركين عن قلقهم بشأن المنافسة في سوق العمل، وفقًا لوحدة جمع المعلومات الحكومية ريتش، التي أجرت الاستطلاع ونشرت نتائجه اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتواجه سنغافورة أسوأ ركود في تاريخها، وإلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، ارتفع عبر الإنترنت معدل التصريحات المناوئة للعمال الأجانب، الذين ينظر إليهم لى أنهم يستولون على الوظائف من السكان المحليين.