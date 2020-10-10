 أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا - بوابة الشروق
السبت 10 أكتوبر 2020 11:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

هدى أمين
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:39 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:39 م

أعلنت وزارة الصحة البريطانية مساء السبت، عن تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الصحة البريطانية، نقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء السبت، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15166، بعد 13864 حالة سجلت الجمعة.

وأظهرت أحدث الأرقام اليومية، أن 81 شخصا توفوا بالفيروس في غضون 28 يوما.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا حادا في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، قد تستمر 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية من الفيروس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك