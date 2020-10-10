 إصابات كورونا في الإمارات تتخطى حاجز الـ105 آلاف حالة - بوابة الشروق
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إصابات كورونا في الإمارات تتخطى حاجز الـ105 آلاف حالة

هديل هلال
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 1:25 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 1:25 م

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 1129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 105 آلاف و133 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم السبت، أشارت «الصحة الإماراتية» إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 443.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1070 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 95 ألفًا و973.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 36 مليون إصابة.


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