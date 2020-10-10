زعمت أنها زعيمة المعارضة في بيلاروسيا: محتالة تخدع أعضاء يالبرلمان الدنماركي

قامت شخصية مجهولة بخداع أعضاء مجلس السياسة الخارجية بالبرلمان الدنماركي من خلال انتحال شخصية زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا خلال اجتماع سري عن بعد، بحسب موقع بلومبرغ.

وكان من المقرر أن يعقد المجلس، وهو أعلى لجنة للشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي، مؤتمرا بالفيديو مع تيخانوفسكايا لمناقشة الوضع الحالي في بيلاروسيا، ومع بدء المحادثات قال المحتالة إن المشكلات الفنية جعلت من المستحيل تشغيل الكاميرا الخاصة بها.

وقضى أعضاء المجلس 40 دقيقة في الاجتماع مع المحتالة عندما بدأوا في الشك وقطعوا المكالمة.وقال مارتن ليديغارد، وزير الخارجية السابق والرئيس الحالي للمجلس، في بيان بهذا الشأن: "أنا بالطبع قلق من إساءة استخدام المشاركة في الاجتماع".

وأضاف لاحقا لمحطة تي في 2 الدنماركية أنه تم تتبع المكالمة إلى روسيا، وأن أعضاء المجلس أدركوا أنهم كانوا يتعاملون مع محتالة عندما سألت عن بيوت الدعارة للحيوانات، وهي نظرية مؤامرة روسية مفضلة حول الدنمارك.وعادة ما تكون اجتماعات المجلس سرية ويحضرها رئيس الوزراء في بعض الأحيان. ومع ذلك، قال المجلس إنه لم يتم الكشف عن أي من أسرار الدولة وأن الحادث قيد التحقيق.