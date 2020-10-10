قرغيزستان: اعتقال الرئيس السابق أتامباييف بعد يوم من تعرضه لإطلاق الرصاص

أكدت سلطات قرغيزستان أن الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف اعتقل اليوم السبت، على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وأعلنت اللجنة الحكومية للأمن القومي - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أن أتامباييف واثنين من مؤيديه وحراسه السابقين احتجزوا ضمن إطار قضية جنائية تتعلق بتنظيم أعمال شغب جماعية في العاصمة بيشكيك، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة بهدف إلقاء القبض على المتورطين الآخرين في القضية.

ويأتي ذلك بعد يوم من تعرض سيارة الرئيس السابق لإطلاق النار بالرصاص الحي خلال انسحابه من تجمع سياسي وسط بيشكيك.

وسبق أن اعتقل الرئيس السابق في صيف العام الماضي بتهمة الفساد، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت في مقر إقامته بين أجهزة الأمن ومؤيديه، ما أدى إلى سقوط قتيل بين عناصر القوات الخاصة ، وفي يونيو العام الجاري، حكم على أتامباييف بالسجن لمدة 11 عاما ومصادرة ممتلكاته وتجريده من الجوائز الرسمية.

وتم الإفراج عن أتامباييف في السادس من أكتوبر الجاري بموجب الاتفاق المبرم بين لجنة الأمن القومي والمتظاهرين، على خلفية الأزمة السياسية التي دخلتها قرغيزستان بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والتي أسفرت عن إقالة الحكومة.