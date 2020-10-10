أحزاب المعارضة توسع أغلبيتها في انتخابات مجلس الشيوخ التشيكي

تمكنت المعارضة في جمهورية التشيك من الدفاع عن أغلبيتها في مجلس الشيوخ، بحسب ما أظهرته نتائج الجولة الثانية من الانتخابات اليوم السبت.

وأظهرت النتائج أن المعارضة فازت بـ25 مقعدا من أصل 26 في انتخابات اليوم بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا.

وكان الفائز الأكبر هو حزب رؤساء البلديات المحافظين والمستقلين "ستان"، في المقابل، خسر حزب "أنو" الشعبوي والديمقراطيون الاشتراكيون "يسار الوسط"، الذين يشكلون حكومة الأقلية، عددا من المقاعد.

ويُطرح ثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 81 مقعدا، للانتخابات كل عامين. ويسهم المجلس في صياغة القوانين وبإمكانه عرقلة التعديلات الدستورية.

ويحق لنحو 8ر2 مليون ناخب تشيكي التصويت في الانتخابات، لكن نسبة المشاركة كانت ضعيفة عند نحو 17% فقط.