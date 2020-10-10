قادة بالاتحاد الأوروبي يفرضون قيودا جديدة وسط ارتفاع الإصابات بكورونا

ما زلت الإصابات بفيروس كورونا تسجل ارتفاعا في جميع أنحاء أوروبا، حيث أبلغت دول مثل روسيا والمجر وجمهورية التشيك عن أعداد قياسية من الإصابات اليوم السبت.

وأجبر هذا الارتفاع السلطات على التراجع عن الجهود السابقة لإعادة فتح الاقتصادات المغلقة وإعادة النشاط إلى طبيعته، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

لكن القادة الأوروبيين يفرضون قيودا جديدة على بلدات ومناطق محددة بينما يقاومون عمليات الإغلاق على مستوى البلاد خوفا من إضافة مزيد من الاضطرابات على اقتصاداتهم التي ضربتها الجائحة بالفعل.

وسجلت روسيا 12 ألفا و486 إصابة جديدة اليوم السبت، بحسب ما ذكره ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي إسبانيا، مددت حكومة مدريد الإقليمية قيود السفر المحلية، بينما تعمل بعض المدن في المملكة المتحدة على إغلاق الحانات.

كما أبلغت جمهورية التشيك وبولندا والمجر عن أعلى أعداد من الإصابات منذ بداية الجائحة.

وسجلت جمهورية التشيك 8618 إصابة جديدة وبولندا 5300 إصابة والمجر 1374، حسب بلومبرج.