هولكنبرج يشارك بدلا من سترول في سباق جائزة إيفل الكبرى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يظهر نيكو هولكنبرج للمرة الثالثة في الموسم الحالي في سباقات سيارات فورمولا وان، حيث سيحل محل لانس سترول سائق ريسينج بوينت في سباق جائزة إيفل الكبرى.

وتم استدعاء هولكنبرج بعدما غاب سترول عن التجربة الحرة الوحيدة التي أقيمت في وقت سابق من اليوم السبت، لشعوره بأنه ليس على مايرام .

ولن يخوض أي تجربة حرة على المضمار لأنه سيحل محل سترول في التجربة الرسمية.

وكان هولكنبرج خاض سباقين لفريق ريسينج بوينت في سيلفرستون في آب/أغسطس الماضي بدلا من سيرجيو بيريز الذي أصيب بفيروس كوروناالمستجد المسبب لمرض "كوفيد -19).