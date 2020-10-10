لبنان: 3 قتلى و59 جريحا حصيلة ضحايا انفجار الطريق الجديدة

أعلن مستشفى المقاصد في لبنان عن نقل 59 جريحًا أصيبوا في الانفجار الكبير والحريق الهائل الذي حصل في الطريق الجديدة أمس الجمعة، وذلك نقلًا عن موقع جريدة «النهار» اللبناني.

وذكر المستشفى في بيان صحفي، أنه مجموع عدد الجرحى الذين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ هو: 59 جريحاً، بينهم 32 إصابة طفيفة، و21 إصابة متوسطة، وحالتان حرجتان.

وجرى نقل 3 جثث مباشرة إلى براد المستشفى، وإحالة 3 أطفال إلى مستشفيات أخرى في العاصمة، بسبب حروق من الدرجة الثالثة تغطي جزءاً كبيراً من أجسادهم.

وتم إسعاف عدد كبير من السكان القاطنين في المبنى المصاب والسكان الموجودين في مبان أخرى ملاصقة للمبنى الذي حصل فيه الانفجار، بأعراض اختناق حادة نتيجة تنشقهم للدخان الكثيف والغازات المنبعثة من الحريق.