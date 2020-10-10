 الكاف يطبق قرار عزل مرتضى منصور.. ويرفض طلب الزمالك - بوابة الشروق
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الكاف يطبق قرار عزل مرتضى منصور.. ويرفض طلب الزمالك

الشروق
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:11 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:11 ص

رفض الاتحاد الإفريقي طلب نادي الزمالك بتغيير ملعب مباراته أمام الرجاء المغربي، وذلك لعدم الاعتراف بتوقيع مرتضى منصور رئيس النادي على خلفية عزله بقرار من اللجنة الأولمبية.

وكان اتحاد الكرة قد أبلغ كلًا من الكاف والفيفا بقرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور من منصبه ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وقال شريف العريان في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار :"توقيعات رئيس الزمالك غير سارية الآن، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض توقيع رئيس الزمالك وطلب توقيع نائب الرئيس في طلبهم بتغيير ملعب مباراة الرجاء المغربي".

ويواجه الزمالك يوم 18 أكتوبر الجاري فريق الرجاء المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تُقام مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر ببرج العرب.


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