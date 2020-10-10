 توقعات بارتفاع عائدات الضريبة على الكلاب في ألمانيا خلال 2020 - بوابة الشروق
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توقعات بارتفاع عائدات الضريبة على الكلاب في ألمانيا خلال 2020

د ب أ
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 3:14 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 3:14 م

من المتوقع أن ترتفع عائدات الضرائب على الكلاب في ألمانيا خلال العام الحالي في ظل ازدياد شعبية هذه الحيوانات وسط جائحة كورونا، وذلك وفقا لتوقعات نادي "جيرمان كينيل" الذي يمثل مصالح أصحاب الكلاب.

وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب الكلاب في ألمانيا، وعلى النقيض من بريطانيا أو الولايات المتحدة، يدفعون ضريبة سنوية على حيواناتهم الأليفة.

وتبلغ قيمة الضريبة في العاصمة برلين 120 يورو، مقابل 100 يورو في ميونخ.

ووصل صافي ضرائب الكلاب في البلديات الألمانية العام الماضي إلى 370 مليون يورو، وسجل هذا الصافي ارتفاعا بشكل مطرد على مدار العقد الماضي، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن بيانات صادرة من المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أمس الجمعة.

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