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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن صحته ممتازة.

وأضاف خلال كلمته في أول لقاء جماهيري بعد خروجه من المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «لدينا عقار لمكافحة فيروس كورونا، وسيتم طرحه قريبًا».

وتعهد الرئيس الأمريكي بإصلاح برنامج الرعاية الصحية.