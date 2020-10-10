اتحاد الصناعة الإيطالي يتوقع انكماشا بنسبة 10% هذا العام

توقع اتحاد الصناعة العام الإيطالي انكماشا لاقتصاد البلاد بنسبة 10% في 2020، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كما توقع الاتحاد في تقرير نشر اليوم السبت أن يحقق الاقتصاد تعافيا جزئيا العام المقبل مع نمو بنسبة 8ر4%.

وقال الاتحاد إنه بعد الانتعاش الذي تحقق في الربع الماضي، من المتوقع أن يضعف الزخم مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وأشار إلى أن "الزيادة التدريجية في عدد الإصابات الجديدة (بفيروس كورونا) تمثل مصدرا للغموض والقلق حول الآفاق المستقبلية، بالرغم من احتواء (التفشي) بصورة تفوق دولا أوروبية أخرى".

ويكافح رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لإنعاش الاقتصاد الذي دمره فيروس كورونا والإغلاق الوطني الصارم، وبدأت البلاد في التخطيط لما يمكن أن يحدث إذا تفاقم الوباء بشكل ملحوظ، بعد أن أظهرت الأرقام الأخيرة زيادة في الإصابات.