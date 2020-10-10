مدينة كولونيا الألمانية تتجاوز الحد التحذيري لمعدل الإصابات الجديدة بكورونا

أعلن المكتب الصحي بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا، اليوم السبت، أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدينة كولونيا بالولاية تجاوز الحد التحذيري المحدد بـ50 حالة لكل 100 ألف نسمة في 7 أيام.

وأوضح المكتب أن هذا المعدل وصل في كولونيا إلى 54.8 حالة.

ويسري في كولونيا حاليا حظر على بيع المشروبات الكحولية في الأماكن العامة ليلا، وارتداء الكمامات إجباريا في المناطق المخصصة للمشاة.

وفي إطار متصل، أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 320 ألفا و495 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت فرانكفورت.

ووصل عدد الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، إلى 9599 حالة. وتعافى 273 ألفا و718 من المصابين حتى صباح اليوم.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد قبل نحو 36 أسبوعا.