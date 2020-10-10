سجلت ميانمار، اليوم السبت، 2158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يعتبر أعلى معدل يومى للإصابات فى البلاد منذ بدء تفشى الفيروس بها، كما سجلت ميانمار 32 حالة جديدة، وفقا لبيان أصدرته وزارة الصحة والرياضات فى ميانمار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة قولها إن غالبية الإصابات الجديدة تم تسجيلها فى مدينة يانجون التى تعد المركز التجارى الرئيسى بالبلاد.

وبلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشى الفيروس 26 ألفا و64 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات 598 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم إخضاع 16312 شخصا لاختبارات للكشف عن الفيروس اليوم السبت وهو رقم قياسى يومى فى الاختبارات التى أجريت حتى الآن، بينما بلغ إجمالى الاختبارات التى أجريت 399 ألفا و152 اختبارا منذ بدء تفشى الفيروس.