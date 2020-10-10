 الري: فيضان النيل لهذا العام عال.. وسيستمر حتى منتصف نوفمبر - بوابة الشروق
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الري: فيضان النيل لهذا العام عال.. وسيستمر حتى منتصف نوفمبر

محمد عبدالعاطي وزير الري
محمد عبدالعاطي وزير الري
محمد علاء:
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 2:17 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 2:18 م

واصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اليوم، اجتماعاتها الدورية، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

ولفت بيان لوزارة الري، إلى أن فيضان هذا العام يُصنّف بأنه "عالٍ"، وجارِ التعامل معه طبقا للسيناريوهات الموضوعة، بينما تشير بيانات الرصد إلى استمراره حتى منتصف نوفمبر المقبل.

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