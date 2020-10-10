بومبيو: الصين تنشر عشرات الآلاف من الجنود على الحدود الشمالية للهند

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الصين تنشر عشرات الآلاف من الجنود على الحدود الشمالية للهند، في مؤشرات أخرى على عدم استبعاد وقوع مواجهة عسكرية دموية بين أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان.

وأضاف بومبيو، في تصريح لقناة "فوكس نيوز" في وقت متأخر أمس الجمعة: "الهنود يرصدون انتشار 60 ألف جندي صيني على حدودهم الشمالية".

ووفقا لنص نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، قال بومبيو إن كل من الديمقراطيات الثلاث الرئيسية في المحيطين الهندي والهادئ -الهند وأستراليا واليابان- التي تشكل إلى جانب الولايات المتحدة ما يسمى بالرباعية، تتعرض لتهديد من الحزب الشيوعي الصيني.

وانتقد بومبيو، في التصريح الذي نقلته وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم السبت، أيضا تعامل الصين مع وباء فيروس كورونا وبنيتها التحتية للاتصالات، وقال إن بكين تسرق الملكية الفكرية.

وذكر بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب تعهد "بأخذ التهديد من الرئيس الصيني شي جين بينج والحزب الشيوعي الصيني على محمل الجد"، وقال: "لن نسمح لهم بعد الآن بالتحرك هنا وهناك بدون ثمن وفرض رؤيتهم للمستقبل على الغرب".

جاء هذا التصريح بعد الاجتماع الثاني على المستوى الوزاري للرباعية في طوكيو الأسبوع الماضي، والذي دعا فيه بومبيو المشاركين الآخرين إلى التكاتف معًا ضد أسلوب الإكراه الذي تنتهجه الصين.

وتنتقد إدارة ترامب بكين في العديد من الموضوعات من السياسة التجارية إلى فيروس كورونا، بينما تتزايد مخاوف الهند من تنمامي النفوذ الاقتصادي والعسكري الصيني في جنوب آسيا.