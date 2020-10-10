روسيا: أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على وقف إطلاق النار

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أرمينيا وأذربيجان، اتفقتا على وقف إطلاق النار في نزاعهما حول إقليم ناجورنو كاراباخ اعتبارا من ظهر اليوم السبت.