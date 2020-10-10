 روسيا: أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على وقف إطلاق النار

د ب أ
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 2:39 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 2:39 ص

 أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أرمينيا وأذربيجان، اتفقتا على وقف إطلاق النار في نزاعهما حول إقليم ناجورنو كاراباخ اعتبارا من ظهر اليوم السبت.

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