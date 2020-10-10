روسيا: أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على وقف إطلاق النار

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أرمينيا وأذربيجان، اتفقتا على وقف إطلاق النار في نزاعهما حول إقليم ناجورنو كاراباخ اعتبارا من ظهر اليوم السبت.