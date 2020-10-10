البنوك السعودية تحذر من الاستخدام العشوائي لبطاقة الائتمان

حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من الاستخدام العشوائي لبطاقات الائتمان.

وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم السبت، إن استخدام البطاقة الائتمانية بطريقة غير مدروسة؛ ممكن أن يؤدي إلى مخاطر كبيرة تؤثر على سجل حامل البطاقة الائتمانية، وقدرته في سداد وإدارة التزاماته وشؤونه المالية الأخرى.

وعدَّدت لجنة التوعية المصرفية، مخاطر الاستخدام غير المدروس لبطاقة الائتمان، والتي تتمثل في إمكانية استخدامها من قبل الغير إذا لم تتم المحافظة عليها، وسداد مبالغ إضافية كرسوم في حالة تأخير السداد أو سداد جزء من المبلغ.

وأشارت اللجنة إلى أن بطاقة الائتمان هي أداة مالية سهلة تشجع على الاستهلاك إذا لم يتم التحكم في استخدامها أو التعامل معها بوعي ومسؤولية.