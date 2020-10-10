 إقليم كردستان العراق يتهم حزب العمال الكردستاني باغتيال المسؤول الأمني لمنفذ حدودي مع تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إقليم كردستان العراق يتهم حزب العمال الكردستاني باغتيال المسؤول الأمني لمنفذ حدودي مع تركيا

د ب أ
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:16 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:16 م

اتهمت المديرية العامة للأسايش "الأمن" في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، حزب العمال الكردستاني، بالوقوف وراء عملية اغتيال المسؤول الأمني لمنفذ سرزيري الحدودي مع تركيا قبل يومين.

وذكر بيان للمديرية، مساء اليوم، أنه "في الساعة 5:30 من مساء يوم الخميس الماضي، اغتيل مسؤول أسايش سرزيري الحدودي، غازي صالح آليخان، في قرية بيكداوا على أيدي الإرهاب السوداء".

وأضاف البيان أنه "بعد إجراء التحقيقات الدقيقة، تبين أنه تم اغتياله من قبل حزب العمال الكردستاني، حيث سبق أن تلقى المجنى عليه، تهديدات بالاغتيال بطرق مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن هذا العمل الإرهابي لن يمر دون رد".

ولم يصدر عن حزب العمال الكردستاني أي رد على هذا الاتهام الرسمي حتى الآن.

ومنفذ سرزيري، هو ثاني منفذ حدودي بين إقليم كردستان وتركيا بعد منفذ إبراهيم الخليل، ويستخدم عادة لعبور الشاحنات الصغيرة ونقل السياح والمسافرين على طرفي الحدود.


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