الأمين العام للأمم المتحدة يحث على إعداد خطط مناخية للدول والمدن والشركات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى بذل جهود أكبر من الحالية لمكافحة أزمة المناخ.

وقال جوتيريش، اليوم السبت في رسالة فيديو لمبادرة "العد التنازلي" التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الغازية إلى نصف قيمها بحلول عام 2030: "علينا أن نضمن أن كل دولة وكل مدينة وكل شركة وكل بنك وكل منظمة دولية لديها خطة لتحقيق الحياد المناخي".

وأضاف جوتيريش القول: "نحن بعيدون للغاية عما كان يجب علينا أن نكون عليه"، مبينا بالقول: "إذا لم نتحرك الآن فقد يكون هذا القرن من آخر قرون البشرية".

وذكر جوتيريش أن وباء كورونا يجعل من الممكن تغيير الاتجاه في سياسة المناخ، مضيفا أنه على الحكومات التأكد من أن الأموال التي يتم جمعها الآن تستخدم لتمويل الوظائف الخضراء في فترة ما بعد الوباء.

وحث جوتيريش الدول مطالبا: "عليكم ألا تنقذوا أية صناعات ملوثة، خاصة الفحم، كما يجب أن توقفوا الدعم المخصص للوقود الأحفوري".