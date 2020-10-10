معهد البحوث والدراسات العربية: انطلاق الدراسة عن بعد بنسبة 70%

أعلن الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية ومدير معهد البحوث والدراسات العربية، أنه خلال الفصل الدراسي القادم سيتم استخدام تقنية التعليم عن بعد بنسبة ٧٠%، في ظل الظروف الراهنة وتفشي فيروس كورونا المستجد، ولصعوبة السفر من وإلى بعض الدول العربية، كما أتاح المعهد إمكانية التقديم والتسجيل إلكترونيا، للتسهيل على الطلاب والباحثين الالتحاق بالمعهد.

وأضاف كمال، في بيان صحفي، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم استحداث بعض البرامج البحثية والأكاديمية التي تستهدف تخريج الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية والسياسية.

وأعلن عن إطلاق الموقع الالكتروني الجديد للمعهد بما يتواكب مع التحديثات التي تناسب الثورة التكنولوجية الحالية، ويتيح كذلك كل المعلومات المفصلة عن البرامج الاكاديمية والدرجات العلمية التي يمنحها المعهد، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل في المسابقات البحثية المختلفة والاطلاع على عدد من إصدارات المعهد.

جدير بالذكر أن المعهد هو الذراع الأكاديمي لجامعة الدول العربية ويعمل تحت مظلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.