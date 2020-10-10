الخارجية الروسية: تعليقات وزير الخارجية الألماني حول قضية نافالني غير مقبولة

وصفت وزارة الخارجية الروسية، تعليقات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على ما صدر من روسيا بحق برلين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني ب"المشينة وغير المقبولة".

وذكر بيان للخارجية الروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت، أن كل ما نريده هو مساعدة قانونية وتقنية وتنظيمية سواء في الإطار الألماني الروسي الثنائي أو عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لصالح إجراء تحقيق شامل وشفاف وموضوعي في ملابسات الحادث، الذي وقع لأليكسي نافالني، إننا مهتمون بمعرفة من يقف وراء ذلك الاستفزاز المعادي لروسيا، داعيا برلين للوفاء بالتزاماتها ضمن المعاهدة الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية.

كما دعت الخارجية الروسية، برلين إلى تقديم إيضاحات بشأن تصريحات وزير الخارجية الألماني، معتبرة أن الأعذار التي سيقت من قبل ليست مقبولة ولا مقنعة.

وكان هايكو ماس قد وصف تصريحات روسية متعلقة بالتحقيقات الألمانية في قضية نافالني بالعبثية.