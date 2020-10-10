تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار

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أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، صباح السبت.