تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار

الهجرة تتواصل مع النائب العام لحل مشكلة 300 مصري تعرضوا للنصب من شركة وهمية

سفارة مصر في نيوزيلندا تُنظم يومًا ثقافيًا بالتعاون مع المكتبة الوطنية