مستثمرو السياحة يطالبون بسرعة الانتهاء من تطوير سانت كاترين

هانى بيتر: البالون الطائر ومشروع التليفريك وتطوير المطار.. يجعلها من أهم المزارات العالمية

طالب مستثمرو السياحة بسرعة الانتهاء من تطوير سانت كاترين تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، خاصة فيما يتعلق بتطورات التخطيط العمرانى لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، ومنها مشروع «التجلى الأعظم فوق أرض السلام» فى محيط جبلى موسى وسانت كاترين. وأيضا الاستفادة من كل المقومات السياحية التى تتميز وتنفرد بها دون غيرها من المدن السياحية.

وعرض الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة منهجا يرى أنه يتحتم على المطورين أخذه فى الاعتبار ويضع من خلاله أسس التنمية السياحية فى نسق يختلف ويتكامل مع التنمية البشرية لمجتمع سانت كاترين.. مشيرا إلى أن لدينا طبيعة سياحية ذات طابع دينى وسكان من المشايخ والبدو لهم طبيعة خاصة ومساهمتهم وعملهم فى مشروع التطوير ضرورة لضمان حصد المنافع وكذلك المنتج السياحى فريد، إلا أن طبيعة المدينة الجغرافية تتطلب تسهيل المواصلات منها وإليها.

أوضح بيتر أنه لا بد من إعادة تصميم مطار سانت كاترين بمواصفات ومعايير تسمح للممرات باستقبال الطائرات الكبيرة، موضحا أن المنطقة تحتاج لستة فنادق على الأقل تكون القدرة الاستيعابية لكل منها فى المتوسط 250 غرفة،.. مشيرا إلى أن المتاح من الفنادق حاليا قليل ولا يصلح لاستقبال السياحة الوافدة بالمستوى المستهدف.

واقترح عضو غرفة شركات السياحة إنشاء متحف يؤرخ ويجسد أحداث وحكايات وشخصيات آلاف السنين الماضية، موضحا أن السائح الذى يزور سانت كاترين لا يمكنه سوى قضاء ليلة أو ليلتين وهى فترة غير كافية لمشاهدة جميع المزارات بالجبال والوديان أو التعرف بما يكفى على حياة البدو والاستمتاع بتراثهم وهو ما يمكن توفيره من خلال متحف يعرض باختصار تاريخ المنطقة.

وطالب بيتر بدراسة تسيير البالون الطائر وإنشاء مشروع التليفريك.. قائلا إنها مشروعات مناسبة للغاية لطبيعة المكان.. مؤكدا آثارهما الإيجابية على الجذب السياحى بما يوفرانه من انتقال آمن وممتع بين قمم الجبال، وسوف عن تنشيط أعمال البدو أصحاب الجمال فى نقل السياح إلى محطات ركوب التليفريك.

وقال هانى بيتر إن كانت التكلفة المقدرة لهذه المشاريع كبيرة فإنها سوف تمنح مردودا اقتصاديا كبيرا بالطبع.. مشددا على أهمية إعداد وتدريب البدو وأسرهم على استقبال السياح والتعامل معهم والمساهمة فى تشغيل المشاريع والمرافق والخدمات المقرر أن تفعلها الدولة إثر خطط إعادة هيكلة المكان.. مؤكدا على أن الارتقاء بوعى وثقافة ومهارات المجتمع المحلى المحيط بمنطقة سانت كاترين وغيرها من شأنه أن يضاعف كفاءة استقبال البدو للسياح وتشجيعهم على تكرار الزيارة.