مقتل خمسة مدنيين في انفجار عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق بجنوبى أفغانستان

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أعلنت السلطات المحلية الأفغانية اليوم السبت إن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في إقليم هلمند بجنوبى أفغانستان.

وقال المكتب الإعلامي لحاكم الإقليم إن ما لا يقل عن 10 أشخاص آخرين من بينهم نساء وأطفال جرحوا في الانفجار الذي أصاب حافلة في ضاحية نهر السراج بالإقليم .

وألقت الحكومة باللوم على حركة طالبان بشأن هذا التفجير. ولم تدل الجماعة المسلحة المتشددة بأي تعليق حتى الآن.

وكانت أجزاء كبيرة من الإقليم تحت سيطرة طالبان لسنوات طويلة .

ووثقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) مقتل 1282 مدنيا وإصابة 2176 آخرين في النصف الأول من هذا العام.

وفى الوقت الذى يتسبب فيه الصراع في سقوط خسائر بين المدنيين والعسكريين بشكل يومي ،يتواجد وفدا التفاوض من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في قطر لإيجاد حل للقتال.

ولم تشهد المحادثات أي انفراجات واضحة منذ أن بدأت في منتصف سبتمبر.