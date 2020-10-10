طارق مجدي حكما لمواجهة طلائع الجيش ومصر المقاصة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، طاقم حكام مباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة المقررة لها في الثامنة من مساء اليوم ضمن مواجهات الدوري المصري، على أرضية ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.

وجاء طاقم حكام المباراة كالتالي:

طارق مجدي"حكم ساحة" وهاني العراقي "مساعد أول"وخالد السيد"مساعد ثان" ومنير يوسف"حكم رابع" ومحمد ابو خاطر "حكم فيديو" ومبروك نبيل "مساعد حكم فيديو".

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري ولديه 35 نقطة، بينما يتواجد مصر للمقاصة في المركز السابع برصيد 40 نقطة.