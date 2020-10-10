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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن صحته ممتازة.
وأضاف خلال كلمته في أول لقاء جماهيري بعد خروجه من المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «لدينا عقار لمكافحة فيروس كورونا، وسيتم طرحه قريبًا».
وتعهد الرئيس الأمريكي بإصلاح برنامج الرعاية الصحية.