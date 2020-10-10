 ترامب: صحتي ممتازة.. واللقاح يتوفر قريبا - بوابة الشروق
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ترامب: صحتي ممتازة.. واللقاح يتوفر قريبا

هدى أمين
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 9:42 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 9:42 م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن صحته ممتازة.

وأضاف خلال كلمته في أول لقاء جماهيري بعد خروجه من المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «لدينا عقار لمكافحة فيروس كورونا، وسيتم طرحه قريبًا».

وتعهد الرئيس الأمريكي بإصلاح برنامج الرعاية الصحية.

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