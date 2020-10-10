محافظ المركزي الصيني: بكين ستحافظ على سياسة نقدية طبيعية لأطول فترة ممكنة

قال محافظ بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني، يي جانج، إن بلاده ستواصل العمل بسياسة نقدية "طبيعة" لأطول فترة ممكنة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، كتب يي في مقال نشرته اليوم السبت مجلة "تشاينا فاينانس" التي تصدر في الصين مرتين أسبوعيا، إن صناع السياسة يعتزمون تشجيع زيادة "رشيدة " في دخل الأسر ومدخراتها.

وأضاف أن بكين ستعمل على التأكد من بقاء السيولة لديها كافية إلى حد ما، وستقوم بتسهيل نمو معتدل في النقد المعروض، والتمويل الاجتماعي، مع تجنب وجود سيولة زائدة تغرق الاقتصاد، وذلك للحد من التقلبات.

وتبنت معظم الاقتصادات الرئيسية في العالم خطط تحفيز مالية وإجراءات نقدية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وحذر محافظ المركزي الصيني من أن الإفراط في التحفيز يمكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق الديون، وإلى خلق فقاعات في الأصول، من شأنها أن تزيد المخاطر الممنهجة على المدى الطويل.

وقال يي أيضا إنه يتعين على المؤسسات المالية ومساهميها والحكومات المحلية والجهات الرقابية أن تضطلع بالمسؤولية الرئيسية في مواجهة المخاطر المالية.