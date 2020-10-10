 مقتل ستة في هجوم بقنبلة يدوية على منزل مكسيكي - بوابة الشروق
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مقتل ستة في هجوم بقنبلة يدوية على منزل مكسيكي

د ب أ
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 1:52 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 1:52 ص

قال ممثلو الادعاء في ولاية خاليسكو غرب المكسيك، إن ستة أشخاص قتلوا يوم الجمعة بعد أن أشعل مهاجمون مسلحون بالبنادق والقنابل اليدوية النار في منزل في المكسيك.

وقال المدعي العام جيراردو سوليس في مؤتمر صحفي إن شخصين أصيبا أيضا بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع في تونالا (550 كيلومترا) شمال غرب مكسيكو سيتي.

وقالت التقارير إن من بين الضحايا طفلين، لكن النيابة أكدت فقط أن أحدهما كان امرأة.

وأظهر تحقيق أولي أن الطلقات النارية ربما تسببت في انفجار اسطوانة غاز مما أسفر عن نشوب الحريق.

ويعتقد أن الدافع وراء الهجوم هو صراع حول مبيعات أراض غير قانونية.

وقال سوليس: "خط التحقيق الأول هو مشكلة ناتجة عن تهريب أراضي المجتمع".

وأعلن عن اكتشاف مبلغ نقدي كبير في المنزل وعربات مصفحة.

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