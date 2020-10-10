مقتل رهينة سويسرية في مالي على أيدي متطرفين

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، مساء اليوم الجمعة، مقتل امرأة سويسرية كانت محتجزة كرهينة في مالي بأيدي إرهابيين.

وذكر بيان للوزارة أنه يعتقد أن الرهينة قتلت قبل نحو شهر. ولم يتم الكشف عن اسم السيدة، كما لم تكن هناك أي معلومات رسمية عما كانت تقوم به في مالي.

وقالت الوزارة إنها "قتلت على ما يبدو على يد خاطفين من جماعة نصر الإسلام والمسلمين الإرهابية".

ولم تتضح ملابسات القتل. وجاء في البيان أن المعلومات بشأن مقتلها تم الحصول عليه من السلطات الفرنسية من خلال رهينة فرنسي أطلق سراحه مؤخرا.

وقال وزير الخارجية إجناسيو كاسيس في البيان: "لقد علمت بوفاة مواطنتنا ببالغ الحزن.. أدين هذا العمل الوحشي وأعبر عن عميق تعاطفي مع الأقارب".

وتعيش مالي في مستنقع من الجماعات المتشددة المسلحة منذ سنوات، وبايع بعضها تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة الإرهابيين.