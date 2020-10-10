 الجيش العراقي يرد على تقارير حالة «الإنذار القصوى».. ونشر مدرعات بالمنطقة الخضراء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش العراقي يرد على تقارير حالة «الإنذار القصوى».. ونشر مدرعات بالمنطقة الخضراء

cnn
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 4:02 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 4:02 ص

نفى الجيش العراقي صحة ما نُشر عن وجود حالة "إنذار قصوى" في العاصمة بغداد، الجمعة، بعد ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 
وقال الناطق باسم الجيش العراقي، يحيى عبدالرسول، في تغريدة بحسابه في تويتر: "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود حالة إنذار قصوى في بغداد"، مؤكدًا أن الأوضاع الأمنية "مستقرة بشكل تام".


وأضاف الناطق أن "ما أثير حول وجود برقية دخول القطاعات الأمنية في حالة الإنذار اليوم الجمعة، لا يتعدى موضوع الممارسات الأمنية اليومية الاعتيادية التي تكون بشكل صباحي ومسائي".

وكانت وسائل إعلام عربية قالت إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أصدر أوامر بتحريك الفرقة 9 المدرعة إلى المنطقة الخضراء، وسط تقارير عن نشر دبابات قرب مقر السفارة الأمريكية.

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