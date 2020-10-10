منى زكي: عرض الصندوق الأسود 28 أكتوبر

قالت الفنانة منى زكى، إن سنوات غيابها الأربع عن الساحة الفنية مروا بسرعة، رغم اشتياقها لعملها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «On E»، مساء السبت، أن تنفيذ فيلمها الجديد كان صعبًا، مشيرة إلى عرضه في الـ28 من أكتوبر الجاري.

وعبرت عن أملها في أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، قائلة إن المخرج محمود كامل اعتمد في تنفيذ المشاهد على التلقائية.

وأكدت أن تصوير الفيلم بدأ قبل أزمة فيروس كورونا بوقت طويل.

جدير بالذكر أن فيلم «الصندوق الأسود» من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى.