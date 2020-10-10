لوكاشينكو يلتقي معارضين له أثناء احتجازهم بأحد السجون في بيلاروس

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التقى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، بالعديد من المعارضين المقبوض عليهم وبأعضاء من مجلس التنسيق المعارض.

وأفادت قناة "بول بيرفوجو" الإخبارية المقربة من التليفزيون الرسمي في بيلاروس اليوم بأن المحادثات التي جرت داخل سجن الحبس الاحتياطي التابع لجهاز المخابرات "كي جي بي" استغرقت 4 ساعات ونصف الساعة.

وكان أبرز المشاركين المعارضين في المحادثات المعارض فيكتور باباريكو الذي يعمل مديرا لأحد البنوك وناشطا سياسيا في الوقت ذاته.

وكان باباريكو - 56 عاما، يرغب في خوض الانتخابات الرئاسية ضد لوكاشينكو، إلا أن الأمر انتهى به إلى السجن قبل أن تبدأ الحملة الانتخابية فعليا.

ونشرت قناة "بول بيرفوجو" صورة تظهر لوكاشينكو مرتديا سترة داكنة وهو يناقش المعارضة على طاولة بيضاوية مزينة بالورود.

وأضافت القناة القول إنه تم الاتفاق على السكوت عن مضمون اللقاء.

وقال لوكاشينكو خلال الاجتماع: "لا تتم كتابة الدستور في الشارع"، وبحسب معلومات حصلت عليها بوابة "نيكستا" الإلكترونية أن لوكاشينكو ناقش المعارضة في تغييرات بالدستور.

وكان المواطنون في بيلاروس نظموا احتجاجات منتظمة ضد الرئيس المثير للجدل منذ إجراء الانتخابات الرئاسية بداية أغسطس الماضي.

كان لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ أكثر من ربع قرن أعلن فوزه في الانتخابات بداية أغسطس الماضي بنتيجة أكثر من 80%، ولم يعترف الاتحاد الأوروبي بنتيجة هذه الانتخابات.

وترى المعارضة في بيلاروس أن الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات هو المعارضة البارزة سفيتلانا تيخانوفسكايا التى فرت من البلاد.