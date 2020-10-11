 تجدد الاشتباكات في ناجورنو كراباخ رغم الهدنة - بوابة الشروق
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تجدد الاشتباكات في ناجورنو كراباخ رغم الهدنة

وكالات
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:52 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 11:52 م

تعرّضت مدينة ستيباناكرت، عاصمة إقليم ناجورنو كراباخ الخاضع للسيطرة الأرمينية، لعمليات قصف، على الرغم من اتفاق على وقف إطلاق النار دخل نظريا حيّز التنفيذ عند الظهر.

وسمع في أنحاء مدينة ستيباناكرت دوي سبعة انفجارات قوية. وبعيد الانفجارات دوّت صفارات الإنذار لدقائق عدة لدعوة السكان إلى الاحتماء في الأقبية والملاجئ، حسبما نقل موقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر السبت ودخل ظهرا حيّز التنفيذ، قد بدا ساريا نسبيا إذ شهدت المدينة وقف إطلاق النار بعد معارك عنيفة استمرت أياما.

ووافق وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية، على وقف إطلاق النار في مفاوضات استمرت أكثر من عشر ساعات وانتهت في وقت متأخر من ليل الجمعة السبت.

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