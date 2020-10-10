 وزيرة التعاون الدولي: مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية تجلب المنح والتمويلات الأخرى - بوابة الشروق
السبت 10 أكتوبر 2020 1:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

وزيرة التعاون الدولي: مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية تجلب المنح والتمويلات الأخرى

رانيا المشاط وزير التعاون الدولي
رانيا المشاط وزير التعاون الدولي
هدى أمين
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 1:26 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 1:26 ص

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية تجلب المنح والتمويلات الأخرى.

وأضافت المشاط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن أول مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي تعنى بعمل شراكات بين مؤسسات في الدولة وأخرى دولية.

وتابعت أن المبدأ الثاني في الدبلوماسية الاقتصادية، هو شرد المشاركات الدولية، مشيرة إلى أن مصر لها نجاحات مهمة في شراكاتها مع شركاء التنمية المختلفين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المبدأ الثالث هو مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت أن هناك فرق بين القروض التي يتم الحصول عليها من الأسواق المالية، والقروض التنموية، مشيرة إلى أن الأخيرة أقل تكلفة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك