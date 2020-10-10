وزيرة التعاون الدولي: مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية تجلب المنح والتمويلات الأخرى

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية تجلب المنح والتمويلات الأخرى.

وأضافت المشاط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن أول مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي تعنى بعمل شراكات بين مؤسسات في الدولة وأخرى دولية.

وتابعت أن المبدأ الثاني في الدبلوماسية الاقتصادية، هو شرد المشاركات الدولية، مشيرة إلى أن مصر لها نجاحات مهمة في شراكاتها مع شركاء التنمية المختلفين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المبدأ الثالث هو مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت أن هناك فرق بين القروض التي يتم الحصول عليها من الأسواق المالية، والقروض التنموية، مشيرة إلى أن الأخيرة أقل تكلفة.