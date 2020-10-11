حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول ظهور علني له منذ إصابته بمرض كوفيد 19 من فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الرئيس الجمهوري ترامب، اليوم السبت، خلال ظهوره بالبيت الأبيض، إن المرشح الديمقراطي غير قادر على حكم البلاد.

وأضاف ترامب أمام مئات المؤيدين المحتفين به أن برنامج بايدن يعد "اشتراكيا" بل قد يكون "شيوعيا"، وسوف يغرق البلاد في أزمة.

تحدث ترامب من شرفة البيت الأبيض، وكان أتباعه الذين ارتدى معظمهم الكمامة تواجدوا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

كان ترامب أُصيب بفيروس كورونا وتعرض لمرض كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، ما ترتب عليه مكوثه في المستشفى لمدة ثلاثة أيام ولكنه عاد إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي.

وبدا ترامب لائقا صحيا عند ظهوره، وقال: "أشعر بشعور عظيم".

كان خطاب ترامب قصيرا بشكل غير معتاد حيث لم يزد عن عشرين دقيقة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرئيس ما يزال معديا أم لا.

وجاء ظهور ترامب في هذه الفعالية العامة بعد أن منح طبيب البيت الأبيض يوم الخميس الماضي الضوء الأخضر للرئيس للخروج من عزل فيروس كورونا في نهاية هذا الأسبوع بعد 10 أيام من تشخيصه.

ووفقا لإرشادات وكالات الصحة الأمريكية، يمكن أن يظل الشخص المصاب بفيروس كورونا معديا لمدة 10 أيام على الأقل بعد ظهور الأعراض. وقد تكون فترة انتقال العدوى أطول بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.

ويسعى الرئيس ترامب، الذي يتخلف عن المرشح الديمقراطي جو بايدن بهامش كبير في استطلاعات الرأي، للعودة إلى الحملة الانتخابية بشكل شخصي بعد أن أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي.

وسيعقد الرئيس ترامب يوم الاثنين أول تجمع انتخابي له في ولاية فلوريدا.

ويتناقض إصرار ترامب على حضور الفعاليات الشخصية مع نصائح خبراء الصحة العامة الذين يقولون إن تجنب التجمعات الكبيرة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات أمر ضروري لمكافحة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف مواطن أمريكي.