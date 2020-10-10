«غارنييه» تطلق مبادرة Green Beauty للحد من تأثير المنتج على البيئة عالميا

تعد العلامة التجارية «غارنييه» رائدة فى مجال منتجات العناية بالبشرة، حيث التزمت على مدار الأعوام السابقة بتوفير منتجات تحتوى على مكونات طبيعية. كما كانت من أوائل العلامات التجارية التى حرصت على تقديم منتجات تحتوى على مكونات طبيعية معتمدة. والآن، تعمل «غارنييه» على أن تقود نقله نوعية فى صناعة التجميل. وأطلقت غارنييه مبادرة «Green Beauty» التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة، وذلك من خلال الحد من الآثار البيئية السلبية فى كل مرحلة من مراحل إنتاج منتجات غارنييه فى جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025، تهدف مبادرة Green Beauty إلى مساعدة المستهلك على اتخاذ قرار أكثر استدامة عند الشراء بجانب توعية المستهلك حول مواضيع هامة مثل إعادة التدوير من خلال جميع مواقع التواصل الرقمى للعلامة التجارية غارنييه.