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سقوط طائرة في روسيا على متنها 23 شخصا

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 10 أكتوبر 2021 - 9:22 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أكتوبر 2021 - 9:22 ص

سقطت طائرة تقل مظليين، اليوم الأحد، في منطقة منزلينسك في تتارستان بروسيا.

ووفقا لموقع قناة "آر تي عربية"، فإن عدد ركاب الطائرة يقدر بـ23 شخصا.

ولم يعرف على الفور المزيد من التفاصيل.


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