بيع الفواكة والزهور واللحوم في مواد تغليف تحمل شعار برادا

وضعت الخضراوات والفواكة والزهور وحتى اللحوم في مواد تعبئة وتغليف باستخدام تصميم "برادا" في سوق "وزونج" في مدينة شنغهاي الصينية حتى الأحد.



ويعد هذا الإجراء جزءا من حملة تسويق لعلامة الأزياء التجارية الإيطالية الفاخرة تحت شعار "هى تبدو مثل برادا".



وقدمت برادا للأكشاك في السوق مواد تعبئة مطبوعة بشكل خاص مجانا بدون أي مقابل.



وقوبلت حملة التسويق التي استمرت أسبوعين بردود فعل متباينة. واشتكى التجار والمتسوقون المنتظمون من أن العديد من الشباب تدفقوا على السوق لألتقاط صور شخصية "سيلفي" بدلا من شراء أي شيء.



وتمت مشاركة بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بعبارات مثل "أكثر الأسواق عصرية" أو "هذا هو منتج برادا الوحيد الذي يمكنني تحمل ثمنه".