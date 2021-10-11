واشنطن وموسكو ترفعان عقوبات فردية للسماح لمسئولة أمريكية زيارة روسيا

اتفقت الولايات المتحدة وروسيا، اليوم الأحد، على رفع العقوبات التي تستهدف أفراد مُعينين في كلا البلدين، وذلك للسماح لوكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، بالسفر إلى موسكو خلال الأسبوع الجاري.

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن موسكو أزالت نولاند، ثالث أبرز مسئولة في وزارة الخارجية الأمريكية، من القائمة السوداء التي تمنعها من دخول البلاد، ما سيتيح لها تنفيذ رحلتها المرتقبة إلى موسكو، موضحًا أنه في المقابل رفعت واشنطن حظرًا مماثلًا عن مواطن روسي واحد لم يتم الكشف عن هويته.

وأضاف الموقع أنه من المقرر أن تلتقي نولاند بمسئولين روس بارزين خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.